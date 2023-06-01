$80.99+0.3186.50-0.01

Аванесян дебютирует в топ-100 рейтинга WTA

Российская теннисистка Элина Аванесян накануне вышла в третий круг «Ролан Гаррос». Во втором раунде она обыграла с «баранкой» местную спортсменку Леолию Жанжан – 6:0, 7:5.

Аванесян дебютирует в топ-100 рейтинга WTA
© globallookpress.com

20-летняя россиянка попала в основную сетку турнира «Большого шлема» как лаки-лузер. В первом круге она сенсационно обыграла олимпийскую чемпионку Белинду Бенчич. Швейцарская теннисистка была посеяна под 12-м номером.

Аванесян дебютирует в топ-100 рейтинга WTA, пока она занимает 94-ю позицию. В третьем круге Элина встретится с датчанкой Кларой Таусон. В случае победы россиянка поднимется на 78-е место.

Действующей победительницей турнира является представительница Польши Ига Свёнтек. В прошлогоднем финале она отдала лишь четыре гейма американке Кори Гауфф.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий