Российская теннисистка Элина Аванесян накануне вышла в третий круг «Ролан Гаррос». Во втором раунде она обыграла с «баранкой» местную спортсменку Леолию Жанжан – 6:0, 7:5.

20-летняя россиянка попала в основную сетку турнира «Большого шлема» как лаки-лузер. В первом круге она сенсационно обыграла олимпийскую чемпионку Белинду Бенчич. Швейцарская теннисистка была посеяна под 12-м номером.

Аванесян дебютирует в топ-100 рейтинга WTA, пока она занимает 94-ю позицию. В третьем круге Элина встретится с датчанкой Кларой Таусон. В случае победы россиянка поднимется на 78-е место.