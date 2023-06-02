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Рублев проиграл Сонего в третьем круге Roland Garros

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл итальянцу Лоренцо Сонего в матче третьего круга Roland Garros. Игра прошла в пятницу.

Рублев проиграл Сонего в третьем круге Roland Garros
© ТАСС

Встреча завершилась со счетом 5:7, 0:6, 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Сонего, не получившего номера посева на турнире. Рублев был посеян под 7-м номером. В четвертом круге Сонего сыграет с россиянином Кареном Хачановым (11-й номер посева).

Рублеву 25 лет, он занимает 7-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в его активе 13 выигранных турниров под эгидой организации. На турнирах Большого шлема россиянин не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев вместе с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в смешанном парном разряде, а также выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса в составе сборной России.

Сонего 28 лет, в мировом рейтинге он занимает 48-ю строчку. На счету итальянца три титула ATP. На турнирах Большого шлема Сонего не проходил дальше четвертого круга.

Roland Garros является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Он проводится на грунтовом покрытии, его призовой фонд составляет €49,6 млн. Действующим победителем является рекордсмен по количеству побед на турнире (14 титулов) испанец Рафаэль Надаль, который пропускает текущие соревнования из-за травмы. Из российских теннисистов турнир выигрывал Евгений Кафельников (1996).

Финальный матч в мужском одиночном разряде пройдет 11 июня.

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