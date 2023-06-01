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Диана Шнайдер в трёх сетах уступила Хаддад-Майе в матче второго круга «Ролан Гаррос»

108-я ракетка мира 19-летняя российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти в следующую стадию «Ролан Гаррос» — 2023, уступив в матче второго круга соревнований представительнице Бразилии Беатрис Хаддад-Майе (14-я в рейтинге WTA).

Россиянка Шнайдер не прошла в следующую стадию «Ролан Гаррос»
© Соцсети

Игра завершилась победой бразильской теннисистки со счётом 6:2, 5:7,6:4. Общая продолжительность матча составила 2 часа 40 минут. Шнайдер один раза подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 7 заработанных. На счету Хаддад-Майи один эйс, две двойных ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 18

В следующем раунде турнира «Большого шлема» во Франции Беатрис Хаддад-Майя сыграет с победительницей противостояния Екатерина Александрова (Россия) — Анна-Лена Фридзам (Германия).

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49,6 млн.

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