ITF отказалась открывать дело против Джоковича

Международная федерация тенниса (ITF) не будет открывать дисциплинарное дело против серба Новака Джоковича из-за его послания после матча первого круга на Открытом чемпионате Франции. Об этом AFP заявил представитель ITF.

"Правила поведения игроков на турнирах Большого шлема регулируются сводом правил этих соревнований, который находится в ведении соответствующего организатора и регулятора. В нем нет положений, запрещающих политические высказывания", - сказал представитель ITF.

29 мая Джокович после победы над американцем Александром Ковачевичем в матче первого круга Открытого чемпионата Франции написал на специальной линзе телевизионной камеры "Косово - это сердце Сербии! Стоп насилию".

31 мая президент Олимпийского комитета Косова Исмет Красники направил письма главам Международного олимпийского комитета (МОК) и ITF с просьбой отреагировать на поступок Джоковича. Он призвал ITF открыть дисциплинарное дело против теннисиста. Федерация тенниса Франции, являющаяся организатором турнира, ранее не стала наказывать Джоковича за его поступок. В организации отметили, что правила турниров Большого шлема официально не запрещают теннисистам говорить о чем-либо. При этом министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера назвала заявление Джоковича неприемлемым, "воинственным" и "очень политическим".