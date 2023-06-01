Россиянки Кудерметова и Самсонова вышли во второй круг «Ролан Гаррос» в парном разряде

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова одержали победу в матче первого круга «Ролан Гаррос» в парном разряде и вышли в следующий раунд турнира.

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Соперницами россиянок в первом круге были белоруска Лидия Морозова и испанская спортсменка Ребека Масарова. Встреча продлилась 2 часа 29 минут и завершилась со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 6:2 в пользу российского дуэта.