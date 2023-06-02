Кудерметова и Самсонова выиграли во втором круге парного разряда «Ролан Гаррос»

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова, выступающие на «Ролан Гаррос» в дуэте в парном разряде, одержали победу над чешским дуэтом в составе Мириам Колодзьежова — Маркета Вондроушова во втором круге турнира. Матч теннисисток завершился в трёх сетах со счётом 2:6, 7:6 (7:3), 6:3.

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Встреча теннисисток продолжалась 2 часа 19 минут. За это время российский дуэт реализовал четыре брейк-пойнта из девяти и допустил семь двойных ошибок. На счету чешских спортсменок один эйс, 5 реализованных брейк-пойнтов из 18 и девять двойных ошибок.