$80.97-0.0386.58+0.08

Костюк — об отказе жать руку Соболенко: буду так делать и после конца ситуации на Украине

39-я ракетка мира, украинская теннисистка Марта Костюк высказалась о свисте болельщиков после её отказа пожать руку белоруске Арине Соболенко в матче «Ролан Гаррос».

Украинка Костюк прокомментировала отказ жать руку Соболенко
© Чемпионат.com

«Я не ожидала этого, но не знала, что это даст такую огласку в мире. Проходят часы после матча и я вижу, как много новостей начинает появляться. Я не чувствовала, что так будет. В самом деле, освистывали меня. Не все. Потому что меня весь матч действительно поддерживали больше, чем Соболенко. Просто потом некоторые люди решили, что почему-то я должна изменить свою позицию и происходящее на Украине почему-то вдруг закончилось.

Хотя я уверена, что после того, как всё закончится, я буду продолжать это делать. И когда я потом выходила с корта, меня тоже чуть-чуть освистали. Могу сказать, что процентов 30-40 освистывали, 60-70 – аплодировали. Думаю, уже был бы конец, если бы Соболенко сказала, что я заслуживаю такого. Край человеческой бесчеловечности. В нашем туре случалось много разных событий за последние 15 месяцев, но такого события я совсем не ожидала, поэтому я думаю, что она тоже не ожидала. Это действительно было неприятно», — приводит слова Костюк ТСН.ua.

5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий