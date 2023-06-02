$80.97-0.0386.58+0.08

Касаткина: довольна тем, что сэкономила силы — на «Шлемах» это очень важно. Просто рада

Российская теннисистка, девятая ракетка мира Дарья Касаткина прокомментировала свою уверенную победу в третьем круге «Ролан Гаррос»: за 55 минут спортсменка разгромила соперницу, американку Питон Стирнс, в двух сетах, повесив «баранку» в первом и отдав только один гейм во втором.

Касаткина прокомментировала победу над американкой
© Чемпионат.com

«Счёт определённо не отражает то, что происходило на корте. Да, всё складывалось в мою пользу, но уровень был довольно высоким. И я знала, что после первого сета всё может измениться, так что я была очень сосредоточена – наверное, в два раза сильнее, чем до матча.

Я очень довольна тем, как удержала сосредоточенность и уровень игры, как боролась за каждое очко, несмотря на счёт. Я довольна тем, как всё прошло, довольна тем, что сэкономила силы – на «Шлемах» это очень важно. Просто рада», – сказала Касаткина в интервью на корте.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий