Павлюченкова обыграла Потапову и вышла в четвертый круг "Ролан Гаррос"

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла соотечественницу Анастасию Потапову в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции. Встреча прошла в пятницу в Париже.

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Матч закончился со счетом 4:6, 6:3, 6:0 в пользу Павлюченковой, которая выступает на турнире по защищенному рейтингу. Потапова была посеяна под 24-м номером. В четвертом круге Павлюченкова сыграет с бельгийкой Элизе Мертенс, победившей третью ракетку мира американку Джессику Пегулу.

Потаповой 22 года, в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает 25-е место. На счету россиянки два титула под эгидой организации. На турнирах Большого шлема Потапова не проходила дальше третьего круга.

Павлюченковой 31 год, она располагается на 333-й позиции мирового рейтинга. Спортсменка побеждала на 12 турнирах WTA. В 2021 году россиянка дошла до финала Открытого чемпионата Франции, что является ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема. В том же году она стала олимпийской чемпионкой в миксте в паре с Андреем Рублевым, а в составе сборной России выиграла Кубок Билли Джин Кинг.