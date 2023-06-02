Рахимова проиграла белоруске Соболенко в матче третьего круга «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Камилла Рахимова не смогла пробиться в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции, игры которого проходят в Париже на кортах с грунтовым покрытием.

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В матче третьего раунда «Ролан Гаррос» 21-летняя россиянка уступила представительнице Беларуси Арине Соболенко. Встреча продолжалась 1 час 8 минут и завершилась победой 25-летней белоруски в двух сетах со счётом 2:6, 2:6.

Рахимова не сделала ни одной подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и не смогла реализовать единственный заработанный брейк-пойнт. Её соперница выполнила шесть эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов.