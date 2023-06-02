В мужской сетке «Ролан Гаррос» — 2023 остался один россиянин

После поражения седьмой ракетки мира Андрея Рублёва в матче третьего круга «Ролан Гаррос» — 2023 занимающий 11-й номер мирового рейтинга Карен Хачанов остался единственным российским теннисистом, которому удалось пробиться в следующую стадию соревнований.

Напомним, сегодня, 2 июня, Андрей Рублёв уступил итальянцу Лоренцо Сонего, занимающему 48-е место в рейтинге ATP со счётом 7:5, 6:0, 3:6, 6:7 (5:7), 3:6. Хачанов в своём матче в четырёх сетах одержал победу над австралийцем Танаси Коккинакисом — 6:4, 6:1, 3:6, 7:6 (7:5).

Стоит отметить, что в матче четвёртого круга соревнований «Большого шлема» во Франции Карену Хачанову предстоит встреча именно с обидчиком Андрея Рублёва. Игра Хачанова и Сонего состоится в воскресенье, 4 июня, и начнётся не ранее 12:00 мск.