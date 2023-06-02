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Украинка Свитолина объяснила, почему не пожала руку россиянке Блинковой

Украинская теннисистка Элина Свитолина объяснила, почему отказалась от рукопожатия с россиянкой Анной Блинковой после матча третьего круга грунтового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции.

Украинская теннисистка объяснила, почему не пожала руку россиянке
© Чемпионат.com

Блинкова за 2 часа 17 минут уступила Свитолиной со счётом 6:2, 2:6, 5:7 и не смогла выйти в 1/8 финала.

«Всё началось с правительства Украины, которое встречалось с правительством России. Они были против того, чтобы пожимать руки, потому что не разделяют с ними ценности. И из-за того, что делает Россия. Оттуда и пошло», — сказала Свитолина на пресс-конференции.

Для Свитолиной это десятый Открытый чемпионат Франции, она трижды доходила до четвертьфинала. За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Элина сыграет с ещё одной представительницей России — девятой сеяной Дарьей Касаткиной.

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