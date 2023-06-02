Циципас уверенно обыграл Шварцмана в матче третьего круга «Ролан Гаррос»

Пятая ракетка мира, грек Стефанос Циципас вышел в следующую стадию «Ролан Гаррос» — 2023, обыграв в матче третьего круга представителя Аргентины Диего Шварцмана (95-й в рейтинге ATP).

Игра завершилась победой Циципаса со счётом 6:2, 6:2, 6:3. Общая продолжительность матча составила 2 часа 5 минут. Циципас четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 18 заработанных. На счету Шварцмана один эйс, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти.