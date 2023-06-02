Рублев прокомментировал свой вылет с «Ролан Гаррос»

«Я играл так, что заслужил поражение. Надо как можно быстрее прийти в себя.



Единственный плюс — у меня будет 2,5 недели на то, чтобы хорошо подготовиться к «траве». Мне нужно многое улучшать, чтобы играть стабильно. На данный момент уровень моей игры недостаточно хорош», — передает слова Рублева официальный сайт «Ролан Гаррос».