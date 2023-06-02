Рублев прокомментировал свой вылет с «Ролан Гаррос»

Теннисист Рублев назвал заслуженным свой вылет с «Ролан Гаррос»
Российский теннисист Андрей Рублев заявил, что считает заслуженным свое поражение в третьем круге турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» в Париже.
«Я играл так, что заслужил поражение. Надо как можно быстрее прийти в себя.
Единственный плюс — у меня будет 2,5 недели на то, чтобы хорошо подготовиться к «траве». Мне нужно многое улучшать, чтобы играть стабильно. На данный момент уровень моей игры недостаточно хорош», — передает слова Рублева официальный сайт «Ролан Гаррос».
Рублев впервые в карьере потерпел поражение в матче, в котором он вел со счетом 2:0 по сетам. Вторая ракетка России не смог выйти в 1/8 финала турнира Большого шлема «Ролан Гаррос», проиграв итальянцу Лоренцо Сонего со счетом 7:5, 6:0, 3:6, 6:7 (5:7), 3:6.
Встреча продолжалась 3 часа 45 минут. Рублев совершил девять подач навылет, сделал четыре двойные ошибки, а также реализовал шесть брейк-пойнтов из 11. Итальянский теннисист записал на свой счет восемь эйсов, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта.
Ранее бывший теннисист Андрей Ольховский высказался об обидном поражении Андрея Рублева в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции против итальянца Лоренцо Сонего.