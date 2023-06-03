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Теннисист Джокович раскритиковал зрителей на «Ролан Гаррос» за свист в свой адрес

Сербский теннисист Новак Джокович раскритиковал болельщиков Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») после победного матча против Алехандро Давидович-Фокины из Испании в третьем круге турнира.

Джокович обвинил болельщиков на «Ролан Гаррос» в неуважении
© Газета.Ru

Встреча прошла 2 июня и завершилась со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:2. По ходу матча зрители на трибунах выразили свое недовольство, когда Джокович в конце второго сета взял медицинский тайм-аут из-за болевых ощущений в бедре. В момент свиста с трибун третья ракетка мира саркастически поаплодировал публике в ответ.

«Думаю, что большинcтво людей приходят cюда, чтобы наcладитьcя тенниcом или поддержать того или иного игрока. Но еcть люди, которые любят оcвиcтывать вcе, что ты делаешь. Это то, что я нахожу неуважительным, и, чеcтно говоря, я этого не понимаю. Но это их право. Они заплатили за билет. Они могут делать вcе, что захотят», — приводит слова спортсмена Yahoo Sports.

Путевку в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции Джокович разыграет с перуанцем Хуаном-Пабло Варильясом.

Ранее российский теннисист Андрей Рублев заявил, что считает заслуженным свое поражение в третьем круге турнира Большого шлема «Ролан Гаррос».

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