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Стефанос Циципас выбыл из борьбы за звание первой ракетки мира по итогам «Ролан Гаррос»

Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас не сможет занять первое место в рейтинге ATP по итогам «Ролан Гаррос» — 2023.

Циципас выбыл из борьбы за звание первой ракетки мира по итогам «Ролан Гаррос»
© Чемпионат.com

Несмотря на то, что Циципас сумел пробиться в четвёртый круг нынешнего розыгрыша Открытого чемпионата Франции, он лишился шансов стать первой ракеткой мира после турнира. Это произошло из-за выхода действующего лидера рейтинга испанца Карлоса Алькараса в 1/8 финала «Ролан Гаррос». Теперь греку не хватит очков для достижения цели даже в случае победы на «Ролан Гаррос». Претендентами на первое место в рейтинге по итогам турнира являются Алькарас и третья ракетка мира сербский спортсмен Новак Джокович.

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49,6 млн.

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