Циципас выбыл из борьбы за звание первой ракетки мира по итогам «Ролан Гаррос»

Несмотря на то, что Циципас сумел пробиться в четвёртый круг нынешнего розыгрыша Открытого чемпионата Франции, он лишился шансов стать первой ракеткой мира после турнира. Это произошло из-за выхода действующего лидера рейтинга испанца Карлоса Алькараса в 1/8 финала «Ролан Гаррос». Теперь греку не хватит очков для достижения цели даже в случае победы на «Ролан Гаррос». Претендентами на первое место в рейтинге по итогам турнира являются Алькарас и третья ракетка мира сербский спортсмен Новак Джокович.