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Украинскую теннисистку освистали на «Ролан Гаррос» за отказ жать руку россиянке

Зрители освистали украинскую теннисистку Элину Свитолину после того, как она отказалась пожать руку россиянке Анне Блинковой после матча третьего тура Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»). Об этом сообщает «Чемпионат».

Свитолина одержала победу со счетом 6:2, 2:6, 5:7. Завершив встречу, украинская спортсменка отправилась для рукопожатия только к судье на вышке. Когда она развернулась, чтобы поприветствовать публику, в ответ она услышала свист и неодобрительные возгласы.

Позже Свитолина заявила, что причиной ее отказа от рукопожатия стали политические мотивы.

Соперницей Свитолиной, никогда не проходившей дальше четвертьфинала Открытого чемпионата Франции, по 1/8 финала станет первая ракетка России Дарья Касаткина.

Ранее сербский теннисист Новак Джокович раскритиковал болельщиков «Ролан Гаррос» после победного матча против Алехандро Давидович-Фокины из Испании в третьем круге турнира.

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