Дарья Касаткина проиграла украинке Свитолиной в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Дарья Касаткина , девятая ракетка мира, в напряжённой борьбе проиграла украинке Элине Свитолиной, играющей по защищённому рейтингу, в двух сетах матча 1/8 финала «Ролан Гаррос». Встреча спортсменок завершилась со счётом 4:6, 6:7 (5:7).

Теннисистки провели на корте 1 час 57 минут. Дарья Касаткина реализовала пять брейк-пойнтов из девяти и допустила четыре двойные ошибки. На счету Элины Свитолиной три выполненных эйса, 6 реализованных брейк-пойнтов из 12 и одна двойная ошибка.