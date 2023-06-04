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Зверев вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Александр Зверев преодолел третий круг Открытого чемпионата Франции.

Зверев вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
© Gettyimages

Немецкий теннисист в четырех партиях победил американца Фрэнсиса Тиафо — 3:6, 7:6 (7:3), 6:1, 7:6 (7:5). Матч продлился 3 часа 45 минут, за которые Зверев 13 раз подал навылет. В следующем раунде Зверев сыграет с болгарином Григором Димитровым.

ТУРНИР БОЛЬШОГО ШЛЕМА. «РОЛАН ГАРРОС». ПАРИЖ. ГРУНТ. ОБЩИЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД — 49,6 МЛН ЕВРО

ТРЕТИЙ КРУГ

Александр Зверев (Германия) — Фрэнсис Тиафо (США) — 3:6, 7:6 (7:3), 6:1, 7:6 (7:5)

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