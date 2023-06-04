Зверев вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Немецкий теннисист в четырех партиях победил американца Фрэнсиса Тиафо — 3:6, 7:6 (7:3), 6:1, 7:6 (7:5). Матч продлился 3 часа 45 минут, за которые Зверев 13 раз подал навылет. В следующем раунде Зверев сыграет с болгарином Григором Димитровым.