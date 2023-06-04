Хачанов на тай-брейке забрал 3-й сет 1/8 финала «РГ»

Завершился третий сет матча 1/8 финала Открытого чемпионата Франции – 2023, где серебряный призёр Олимпиады-2020, 11-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов сражается с итальянцем Лоренцо Сонего (48-я ракетка мира). Со счётом 7:6 (9:7) сет выиграл Хачанов. Партия продлилась 1 час и 15 минут.