$80.88-0.0987.10+0.52

Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос», обыграв Элисе Мертенс

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2023. В матче четвёртого круга турнира россиянка одержала победу над бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:6 (7:3), 6:3 в пользу российской спортсменки.

Павлюченкова вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
© Чемпионат.com

Игра продлилась 3 часа 9 минут. Павлюченкова один раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Мертенс три эйса, 15 двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов.

В 1/4 финала турнира Павлюченкова сыграет с победительницей противостояния Каролина Мухова (Чехия) — Элина Аванесян (Россия, LL). «Ролан Гаррос» — 2023 проходит с 28 мая по 11 июня в Париже (Франция).

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий