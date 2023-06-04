Павлюченкова вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2023. В матче четвёртого круга турнира россиянка одержала победу над бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:6 (7:3), 6:3 в пользу российской спортсменки.

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Игра продлилась 3 часа 9 минут. Павлюченкова один раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Мертенс три эйса, 15 двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов.