Джокович в Париже посетил последний для Месси матч «ПСЖ»

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович посетил матч 38-го тура французской Лиги 1, в котором «ПСЖ» принимал «Клермон» на домашнем стадионе «Парк де Пренс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2. Стоит отметить, что этот поединок стал последним для защитника Серхио Рамоса и нападающего Лионеля Месси в составе парижан.