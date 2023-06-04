$80.88-0.0987.10+0.52

Новак Джокович в Париже посетил последний для Месси матч «ПСЖ»

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович посетил матч 38-го тура французской Лиги 1, в котором «ПСЖ» принимал «Клермон» на домашнем стадионе «Парк де Пренс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2. Стоит отметить, что этот поединок стал последним для защитника Серхио Рамоса и нападающего Лионеля Месси в составе парижан.

Джокович в Париже посетил последний для Месси матч «ПСЖ»
© Чемпионат.com

Джокович в Париже принимает участие в «Ролан Гаррос» — 2023. Сегодня, 4 июня Новак сразится с представителем Перу Хуаном-Пабло Варильясом (94-я ракетка мира) за выход в четвертьфинал турнира. По ходу соревнований Новак обыграл следующих теннисистов: Александра Ковачевича (США), Мартона Фучовича (Венгрия) и Алехандро Давидовича-Фокина (Испания).

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий