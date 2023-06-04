Элина Аванесян проиграла в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Теннисистки провели на корте 1 час 36 минут. Элина Аванесян во время матча реализовала четыре брейк-пойнта из семи и допустила четыре двойные ошибки. На счету Каролины Муховой один выполненный эйс, 6 реализованных брейк-пойнтов из 14 и одна двойная ошибка.

Чешская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира, где ей предстоит сыграть с россиянкой Анастасией Павлюченковой. Ранее у спортсменок было три личные встречи, в двух из которых — на хардовом Кубке Кремля в 2019 году и на турнире WTA-1000 в Мадриде в 2021 году — победа осталась за российской теннисисткой.