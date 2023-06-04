Теннисисток дисквалифицировали с «Ролан Гаррос» за попадание мячом в болгерл

Японская теннисистка Мию Като и индонезийка Алдила Сутджиади были дисквалифицированы в матче 1/8 финала парного разряда «Ролан Гаррос». Об этом сообщает Eurosport.

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После разбора розыгрыша при счете 6:7, 3:1 Като отбросила мяч на сторону соперниц и попала в болгерл. После этого девочка заплакала.

Изначально судья оценил этот инцидент как случайный, однако чешка Мария Боузкова и испанка Сара Соррибес-Тормо потребовали наказать азиатский дуэт. В итоге арбитр изменил свое решение и присудил Като и Сутджиади техническое поражение. После этого японка расплакалась.