Джокович вышел в 1/4 финала «Ролан Гаррос», где сразится с Хачановым

Игра завершилась победой сербского теннисиста в трёх сетах со счётом 6:3, 6:2, 6:2. Общая продолжительность матча составила 1 час 58 минут. Джокович семь раз подал навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету его соперника три эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх.