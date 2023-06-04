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Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал «Ролан Гаррос», одолев Слоан Стивенс

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, вторая ракетка мира, в напряжённой борьбе смогла одержать победу в матче 1/8 финала «Ролан Гаррос», в двух сетах обыграв американку Слоан Стивенс, 30-ю ракетку мира: 7:6 (7:5), 6:4.

Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
© чемпионат

Теннисистки провели на корте 1 час 41 минуту. После первых 17 минут стартового сета белорусская теннисистка лидировала со счётом 5:0, однако затем позволила сопернице ликвидировать отставание и с трудом вырвала победу на тай-брейке. Во втором сете Соболенко и Стивенс вели равную борьбу, однако белоруска оказалась сильнее.

В этом матче Арина Соболенко выполнила два эйса, реализовала четыре брейк-пойнта из девяти и допустила две двойные ошибки. На счету Слоан Стивенс три реализованных брейк-пойнта из пяти и одна двойная ошибка.

В матче четвертьфинала «Ролан Гаррос» представительница Беларуси встретится с украинкой Элиной Свитолиной, победившей в 1/8 финала девятую ракетку мира из России Дарью Касаткину.

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