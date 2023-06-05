$81.33+0.4587.03-0.07

Кудерметова и Самсонова вышли в четвертьфинал парного «Ролан Гаррос»

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2023 в парном разряде. В 1/8 финала россиянки победили бельгийку Элизе Мертенс и австралийку Сторм Хантер со счетом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 29 минут. В четвертьфинале «Ролан Гаррос» соперницами российской пары будут либо Дезайр Кравчик (США) и Деми Шуурс (Нидерланды), либо Хсие Су Вэй (Тайвань) и Синь Ю Ван (Китай).

Кудерметова и Самсонова вышли в четвертьфинал парного «Ролан Гаррос»
© РИА Новости

Турнир Большого шлема. «Ролан Гаррос». Париж. Грунт. Общий призовой фонд — 49,6 млн евро

Женщины. Пары

Вероника Кудерметова / Людмила Самсонова (Россия) — Элизе Мертенс (Бельгия) / Сторм Хантер (Австралия) — 6:3, 6:4.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий