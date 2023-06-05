Кудерметова и Самсонова вышли в четвертьфинал парного «Ролан Гаррос»
Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2023 в парном разряде. В 1/8 финала россиянки победили бельгийку Элизе Мертенс и австралийку Сторм Хантер со счетом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 29 минут. В четвертьфинале «Ролан Гаррос» соперницами российской пары будут либо Дезайр Кравчик (США) и Деми Шуурс (Нидерланды), либо Хсие Су Вэй (Тайвань) и Синь Ю Ван (Китай).
Турнир Большого шлема. «Ролан Гаррос». Париж. Грунт. Общий призовой фонд — 49,6 млн евро
Женщины. Пары
Вероника Кудерметова / Людмила Самсонова (Россия) — Элизе Мертенс (Бельгия) / Сторм Хантер (Австралия) — 6:3, 6:4.