Кудерметова и Самсонова вышли в четвертьфинал парного «Ролан Гаррос»

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2023 в парном разряде. В 1/8 финала россиянки победили бельгийку Элизе Мертенс и австралийку Сторм Хантер со счетом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 29 минут. В четвертьфинале «Ролан Гаррос» соперницами российской пары будут либо Дезайр Кравчик (США) и Деми Шуурс (Нидерланды), либо Хсие Су Вэй (Тайвань) и Синь Ю Ван (Китай).