Агент Грачевой подтвердил, что теннисистка получила французское гражданство

Ранее было известно и подтверждено, что Грачёва завершает процесс подачи документов на получение гражданства Франции. Она имеет на это право, так как прожила в стране в течение семи лет и успешно сдала необходимые языковые тесты. Также сообщалось, что команда Грачёвой рассчитывает на участие Варвары в матчах сборной Франции на Кубке Билли Джин Кинг перед Олимпийскими играми – 2024 в Париже (Франция).