Теннисистка Грачева получила гражданство Франции

Утверждается, что 5 июня Грачева получила одобрение на оформление гражданства Франции. При этом процесс получения французского паспорта может потребовать ещё несколько недель или даже месяцев. После того, как все документы будут получены, Грачева сможет представлять Францию на соревнованиях.

Теннисистка проживает во Франции с 2016 года и уже давно планировала оформить там гражданство. Но такая возможность у Грачевой появилась не так давно – чтобы получить французский паспорт, нужно прожить пять лет в этой стране пять лет, а также сдать экзамен на знание французского.