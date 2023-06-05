$81.33+0.4587.03-0.07

Теннисистка из России получила гражданство Франции

Российская теннисистка Варвара Грачева получила французское гражданство. Об этом сообщает местное издание L'Equipe.

Теннисистка Грачева получила гражданство Франции
©  usopen.org

Утверждается, что 5 июня Грачева получила одобрение на оформление гражданства Франции. При этом процесс получения французского паспорта может потребовать ещё несколько недель или даже месяцев. После того, как все документы будут получены, Грачева сможет представлять Францию на соревнованиях.

Теннисистка проживает во Франции с 2016 года и уже давно планировала оформить там гражданство. Но такая возможность у Грачевой появилась не так давно – чтобы получить французский паспорт, нужно прожить пять лет в этой стране пять лет, а также сдать экзамен на знание французского.

Российский олимпиец сменил спортивное гражданство

Ранее определились пары 1/8 финала «Ролан Гаррос-2023» в женском одиночном разряде.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий