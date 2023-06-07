Зверев пробился в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2023

Олимпийский чемпион 2020 года, бывшая вторая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев вышел в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2023, который продлится до 11 июня.

В четвертьфинальном поединке Зверев (4) со счётом 6:4, 3:6, 6:3, 6:4 обыграл представителя Аргентины Томаса Мартина Этчеверри (49-я ракетка мира). Встреча продлилась 3 часа и 25 минут. Зверев семь раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал пять брейк-пойнтов из 11. На счету Этчеверри восемь эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.