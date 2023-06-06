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Соболенко выиграла первый сет в матче со Свитолиной в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

В эти минуты проходит матч 1/4 финала «Ролан Гаррос» — 2023, в котором вторая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко играет с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной (192-я в рейтинге WTA).

Соболенко выиграла первый сет в матче со Свитолиной в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
© Чемпионат.com

Позади первый сет, который завершился победой Соболенко со счётом 6:4.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча `лина Свитолина — Арина Соболенко в 1/4 финала «Ролан Гаррос».

В полуфинале соревнований «Большого шлема» во Франции победительница данного матча сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Муховой.

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49 млн. Действующей чемпионкой в женском одиночном разряде является полька Ига Свёнтек.

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