Основная часть российских теннисистов еще не получила визы для участия в Уимблдоне

"Есть такая опция при подаче на визу Британии - можно заплатить на 1 000 фунтов стерлингов больше, чтобы рассмотрение было ускоренным. Но у наших и белорусских теннисистов деньги взяли, а потом отказались рассматривать в экспресс-формате. Мы надеемся, что визы будут даны всем, но думаю, это будет сделано в последний момент", - добавил Кассиль.