Белорусская теннисистка Арина Соболенко, занимающая второе место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), во вторник обыграла украинскую теннисистку Элину Свитолину в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции (Roland Garros).

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу белорусской теннисистки, имеющей на турнире второй номер посева. В полуфинале Соболенко сыграет с чешской спортсменкой Каролиной Муховой.

Соболенко 25 лет, на ее счету 13 титулов под эгидой WTA. Лучшим достижением белоруски на турнирах Большого шлема является победа в Открытом чемпионате Австралии 2023 года. На Roland Garros она ранее не проходила дальше третьего круга, выход в полуфинал текущего розыгрыша стал ее лучшим результатом на турнире в карьере. На счету Соболенко также две победы на турнирах Большого шлема в парном разряде: в 2019 году она выиграла Открытый чемпионат США, в 2021-м - Открытый чемпионат Австралии (обе победы - в паре с бельгийкой Элизе Мертенс).

Свитолиной 28 лет, она является победительницей 17 турниров WTA, в том числе Итогового турнира WTA 2018 года. В 2017 году она занимала 3-е место в мировом рейтинге, на данный момент спортсменка находится на 192-й строчке. Лучшим результатом Свитолиной на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Уимблдона и Открытого чемпионата США в 2019 году. Весной 2023 года украинка вернулась к соревнованиям после рождения дочери.