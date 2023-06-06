Украинка Свитолина не пожала руку белоруске Соболенко после матча на Roland Garros
Украинка Элина Свитолина во вторник не стала пожимать руку второй ракетке мира белоруске Арине Соболенко после четвертьфинального матча Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros).
Матч завершился со счетом 6:4, 6:4 в пользу Соболенко. После матча белоруска ожидала соперницу у сетки, однако Свитолина прошла мимо и сразу поблагодарила судью на вышке, что вызвало смешанную реакцию трибун: часть зрителей отреагировала на поступок украинки свистом. При этом зрители одобрительно реагировали на удачные действия обеих теннисисток во время матча, аплодировали Соболенко после победы и во время интервью на корте, Свитолиной - когда она покидала корт.
2 июня Свитолина не пожала руку россиянке Анне Блинковой, которую обыграла в третьем круге Открытого чемпионата Франции (2:6, 6:2, 7:5). 4 июня ситуация повторилась после матча украинки против первой ракетки России Дарьи Касаткиной (6:4, 7:6 (7:5)). 28 мая Соболенко обыграла украинку Марту Костюк (6:3, 6:2) в матче первого круга Roland Garros. После матча зрители освистали Костюк за отказ пожать руку белорусской теннисистке.
В полуфинале Соболенко сыграет с Каролиной Муховой из Чехии. Финал в женском одиночном разряде запланирован на 10 июня.