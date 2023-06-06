Украинка Свитолина не пожала руку белоруске Соболенко после матча на Roland Garros

Матч завершился со счетом 6:4, 6:4 в пользу Соболенко. После матча белоруска ожидала соперницу у сетки, однако Свитолина прошла мимо и сразу поблагодарила судью на вышке, что вызвало смешанную реакцию трибун: часть зрителей отреагировала на поступок украинки свистом. При этом зрители одобрительно реагировали на удачные действия обеих теннисисток во время матча, аплодировали Соболенко после победы и во время интервью на корте, Свитолиной - когда она покидала корт.