Российская теннисистка оценила отказ украинок от рукопожатий

Российская теннисистка Камилла Рахимова оценила отказ украинок от рукопожатий на турнирах. Ее слова приводит «Чемпионат».

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Спортсменка назвала происходящее их выбором.

«Как российские спортсменки мы ничего не можем с этим поделать. Если украинки от этого чувствуют облегчение, то пусть продолжают так поступать», — заявила она.

Рахимова добавила, что планирует играть в теннис, а не проводить политические манифестации.

Украинские теннисистки не жмут россиянкам и белорускам руки после матчей. В частности, Элина Свитолина не поприветствовала россиянок Анну Блинкову и Дарью Касаткину в третьем и четвертом кругах «Ролан Гаррос», а также белоруску Арину Соболенко после четвертьфинального матча турнира.