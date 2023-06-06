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Российская теннисистка оценила отказ украинок от рукопожатий

Российская теннисистка Камилла Рахимова оценила отказ украинок от рукопожатий на турнирах. Ее слова приводит «Чемпионат».

Российская теннисистка оценила отказ украинок от рукопожатий
© Lenta.ru

Спортсменка назвала происходящее их выбором.

«Как российские спортсменки мы ничего не можем с этим поделать. Если украинки от этого чувствуют облегчение, то пусть продолжают так поступать», — заявила она.

Рахимова добавила, что планирует играть в теннис, а не проводить политические манифестации.

Украинские теннисистки не жмут россиянкам и белорускам руки после матчей. В частности, Элина Свитолина не поприветствовала россиянок Анну Блинкову и Дарью Касаткину в третьем и четвертом кругах «Ролан Гаррос», а также белоруску Арину Соболенко после четвертьфинального матча турнира.

Женская теннисная ассоциация и Ассоциация теннисистов-профессионалов не стали полностью отстранять россиян и белорусов. Спортсмены принимают участие в турнире в нейтральном статусе.

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