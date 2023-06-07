Теннисистка Петрова: все россияне неплохо выступили на «Ролан Гаррос», кроме Медведева
Российская теннисистка, экс-третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпийских игр — 2012 Надежда Петрова в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» подвела итоги выступления российских теннисистов на «Ролан Гаррос».
«В мужском турнире «Ролан Гаррос» произошли самые большие сенсации для россиян. Очень жалко, что Даниил Медведев так рано покинул турнир (проиграл в первом круге 172-й ракетке мира Тиаго Зайботу-Вилду. — «Газета.Ru»). Он мог бы до сих пор играть и встретиться с Александром Зверевым в четвертьфинале — хороший был бы матч.
Немножко обидно за Андрея Рублева: вроде все шло так хорошо, он неплохо начал турнир и хорошо играл на грунте. Проиграть матч Лоренцо Сонего, когда Рублев вел 2:0 по сетам, — это очень обидно. Не знаю, что там случилось. По словам самого Андрея, для него это было очень неожиданное и неприятное поражение. Он хочет поскорее об этом забыть и двигаться дальше.
Если бы не это, то два россиянина (Рублев и Хачанов) могли бы встретиться в четвертом круге. А следом — Новак Джокович. Этого теннисиста очень сложно пройти.
Но в целом россияне достаточно неплохо для себя выступили в мужском турнире, кроме Медведева, конечно. Хотелось бы его до сих пор видеть в сетке», — сказала Петрова.