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Теннисистка Петрова: все россияне неплохо выступили на «Ролан Гаррос», кроме Медведева

Российская теннисистка, экс-третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпийских игр — 2012 Надежда Петрова в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» подвела итоги выступления российских теннисистов на «Ролан Гаррос».

Теннисистка Петрова: все россияне неплохо выступили на «Ролан Гаррос», кроме Медведева
© РИА Новости

«В мужском турнире «Ролан Гаррос» произошли самые большие сенсации для россиян. Очень жалко, что Даниил Медведев так рано покинул турнир (проиграл в первом круге 172-й ракетке мира Тиаго Зайботу-Вилду. — «Газета.Ru»). Он мог бы до сих пор играть и встретиться с Александром Зверевым в четвертьфинале — хороший был бы матч.

Немножко обидно за Андрея Рублева: вроде все шло так хорошо, он неплохо начал турнир и хорошо играл на грунте. Проиграть матч Лоренцо Сонего, когда Рублев вел 2:0 по сетам, — это очень обидно. Не знаю, что там случилось. По словам самого Андрея, для него это было очень неожиданное и неприятное поражение. Он хочет поскорее об этом забыть и двигаться дальше.

Если бы не это, то два россиянина (Рублев и Хачанов) могли бы встретиться в четвертом круге. А следом — Новак Джокович. Этого теннисиста очень сложно пройти.

Но в целом россияне достаточно неплохо для себя выступили в мужском турнире, кроме Медведева, конечно. Хотелось бы его до сих пор видеть в сетке», — сказала Петрова.

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