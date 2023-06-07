Теннисистка Петрова: все россияне неплохо выступили на «Ролан Гаррос», кроме Медведева

«В мужском турнире «Ролан Гаррос» произошли самые большие сенсации для россиян. Очень жалко, что Даниил Медведев так рано покинул турнир (проиграл в первом круге 172-й ракетке мира Тиаго Зайботу-Вилду. — «Газета.Ru»). Он мог бы до сих пор играть и встретиться с Александром Зверевым в четвертьфинале — хороший был бы матч.



Немножко обидно за Андрея Рублева: вроде все шло так хорошо, он неплохо начал турнир и хорошо играл на грунте. Проиграть матч Лоренцо Сонего, когда Рублев вел 2:0 по сетам, — это очень обидно. Не знаю, что там случилось. По словам самого Андрея, для него это было очень неожиданное и неприятное поражение. Он хочет поскорее об этом забыть и двигаться дальше.



Если бы не это, то два россиянина (Рублев и Хачанов) могли бы встретиться в четвертом круге. А следом — Новак Джокович. Этого теннисиста очень сложно пройти.



Но в целом россияне достаточно неплохо для себя выступили в мужском турнире, кроме Медведева, конечно. Хотелось бы его до сих пор видеть в сетке», — сказала Петрова.