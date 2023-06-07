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Чесноков заявил о подъеме российского тенниса

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков заявил о подъеме мужского тенниса для России.

Чесноков заявил о подъеме российского тенниса
© Спорт день за днем

В топ-10 мирового рейтинга ATP в ближайшее время будет сразу три представителя российского тенниса.

«Это не впервые. У девочек было однажды пять россиянок, которые вошли в десятку. Наверное, всё-таки это подъём в мужском теннисе для России, когда три игрока находятся в десятке», — приводит слова Чеснокова Vprognoze.ru.

6 июня российский теннисист Карен Хачанов потерпел поражение в 1/4 финала турнира от серба Новака Джоковича. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7, 2:6, 4:6.

12 июня Хачанов окажется в топ-10 лучших теннисистов мира. В последний раз он находился в десятке в ноябре 2019 года. Впервые в истории в топ-10 будет сразу три теннисиста из России.

Сейчас Хачанов занимает 11-ю строчку рейтинга ATP. Даниил Медведев идет 2-м. Андрей Рублев – 7-й.

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