Чесноков заявил о подъеме российского тенниса
Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков заявил о подъеме мужского тенниса для России.
В топ-10 мирового рейтинга ATP в ближайшее время будет сразу три представителя российского тенниса.
«Это не впервые. У девочек было однажды пять россиянок, которые вошли в десятку. Наверное, всё-таки это подъём в мужском теннисе для России, когда три игрока находятся в десятке», — приводит слова Чеснокова Vprognoze.ru.
6 июня российский теннисист Карен Хачанов потерпел поражение в 1/4 финала турнира от серба Новака Джоковича. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7, 2:6, 4:6.
12 июня Хачанов окажется в топ-10 лучших теннисистов мира. В последний раз он находился в десятке в ноябре 2019 года. Впервые в истории в топ-10 будет сразу три теннисиста из России.
Сейчас Хачанов занимает 11-ю строчку рейтинга ATP. Даниил Медведев идет 2-м. Андрей Рублев – 7-й.