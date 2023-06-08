Экс-теннисист Чесноков отреагировал на попадание трех россиян в топ-10 рейтинга АТР

Чесноков связал попадание трех россиян в топ-10 рейтинга АТР с подъемом российского тенниса
Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков прокомментировал попадание трех российских игроков в топ-10 обновленного рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
«У девочек было однажды пять россиянок, которые вошли в десятку. Наверное, все-таки это подъем в мужском теннисе для России, когда три игрока находятся в десятке», — сказал Чесноков Vprognoze.ru.
12 июня российский теннисист Карен Хачанов впервые с 2019 года вернется в десятку лучших в мире благодаря результатам, показанным на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос»), проходящем в Париже.
Впервые в истории в топ-10 АТР Россия будет представлена сразу тремя спортсменами: Даниилом Медведевым, Андреем Рублевым и Хачановым.
На «Ролан Гаррос» — 2023 Хачанов дошел до четвертьфинала, в котором уступил сербу Новаку Джоковичу. На двух предыдущих турнирах Большого шлема он был участником полуфинала — это лучший результат среди россиян.