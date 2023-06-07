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Определились полуфинальные пары «Ролан Гаррос» — 2023 у женщин

На «Ролан Гаррос» — 2023 завершились все матчи 1/4 финала в мужском одиночном разряде и, соответственно, стали известны все полуфинальные пары. Никто из российских теннисисток не вышел в 1/2 финала турнира.

Определились полуфинальные пары «Ролан Гаррос» — 2023 у женщин
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«Ролан Гаррос» — 2023. Полуфинальные пары. Женщины

Каролина Мухова (Чехия) — Арина Соболенко (Беларусь, 2)

Ига Свёнтек (Польша, 1) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 14)

Полуфинальные матчи состоятся в четверг, 8 июня. Примерное время начала матча Муховой и Соболенко — 16:00 мск, Свёнтек и Хаддад-Майи — 17:30 мск.

Напомним, Свёнтек является действующей чемпионкой Открытого чемпионата Франции. Соболенко же стала победительницей первого турнира «Большого шлема» 2023 года, Australian Open, переиграв в финале Елену Рыбакину (Казахстан).

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