В Федерации тенниса Беларуси отказались комментировать слова Соболенко о Лукашенко

«Да, в интернете есть фотографии со мной и Лукашенко. Мы, теннисисты, много играли в Кубке Федерации в Беларуси. Он был на наших матчах, фотографировался с нами после них. Ничего плохого в то время не происходило ни в Беларуси, ни на Украине, ни в России. Поддержка Лукашенко? Как будто это сложный вопрос. Я говорю, что я не поддерживаю СВО, то есть я не поддерживаю Лукашенко сейчас», — заявила накануне Арина.