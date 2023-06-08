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Касаткина покинет топ-10 рейтинга WTA

В обновлённом рейтинге WTA в топ-10 не будет россиянок. Это стало известно после того, как бразильянка Беатрис Хаддад Майя вышла в полуфинал «Ролан Гаррос» и поднялась на 10-ю позицию в live-рейтинге.

Касаткина покинет топ-10 рейтинга WTA
© globallookpress.com

Она вытеснила из топ-10 первую ракетку России Дарью Касаткину, которая расположилась на 11-й строчке. Она может стать 12-й, если чешка Каролина Мухова станет победительницей мэйджора в Париже.

Вероника Кудерметова занимает 14-е место в рейтинге, Людмила Самсонова – 15-я, Анастасия Потапова – 22-я.

После «Ролан Гаррос» Арина Соболенко из Беларуси может возглавить рейтинг WTA. Это произойдёт в том случае, если по турнирной сетке она продвинется дальше, чем Ига Свёнтек из Польши.

Лучше всех из россиянок на «Ролан Гаррос» выступила Анастасия Павлюченкова. Она дошла до четвертьфинала.

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