Касаткина покинет топ-10 рейтинга WTA

В обновлённом рейтинге WTA в топ-10 не будет россиянок. Это стало известно после того, как бразильянка Беатрис Хаддад Майя вышла в полуфинал «Ролан Гаррос» и поднялась на 10-ю позицию в live-рейтинге.

Она вытеснила из топ-10 первую ракетку России Дарью Касаткину, которая расположилась на 11-й строчке. Она может стать 12-й, если чешка Каролина Мухова станет победительницей мэйджора в Париже.

После «Ролан Гаррос» Арина Соболенко из Беларуси может возглавить рейтинг WTA. Это произойдёт в том случае, если по турнирной сетке она продвинется дальше, чем Ига Свёнтек из Польши.