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Экс-вторая ракетка мира назвала главную причину поражения Хачанова от Джоковича

Российская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» объяснила, почему Карен Хачанов уступил Новаку Джоковичу после выигранного первого сета в четвертьфинале «Ролан Гаррос» (6:4, 6:7 (0:7), 2:6, 4:6).

Экс-вторая ракетка мира назвала главную причину поражения Хачанова от Джоковича
© Соцсети

«Наверное, Хачанов не в лучшей своей форме находится, потому что с первых кругов у него пошли тяжелые, длинные матчи. Сначала он победил в пяти сетах француза (Констана Лестьенна. — «Газета.Ru») — не самое удачное начало турнира, — отметила Пивоварова. — В третьем круге он в четырех сетах обыграл австралийца Танаси Коккинакиса, который не является суперсильным игроком на грунтовом покрытии, — причем счет был 7:6 в четвертом сете.

Каждый матч Карена проходил в борьбе. Да, в четвертом круге он наказал обидчика Рублева — Лоренцо Сонего, который ранее выбил нашего Андрея, — но в итоге не лучшим образом подошел к матчу против Джоковича в четвертьфинале».

Тем не менее экс-вторая ракетка мира уверена, что Хачанов показал свой максимум в поединке с сербским теннисистом.

«В этом матче Карен сделал все, что мог. Бился, как лев. Но, к сожалению, этого было недостаточно. Возможно, если бы он подошел к игре более свежим, у него хватило бы сил изменить исход поединка с Джоковичем», — сказала Пивоварова.

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