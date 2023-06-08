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Мухова расплакалась после невероятной победы над Соболенко в полуфинале «Ролан Гаррос»

43-я ракетка мира, чешская теннисистка Каролина Мухова не смогла сдержать слёз после дебютного выхода в финал турнира «Большого шлема».

Мухова расплакалась после невероятной победы над Соболенко на «Ролан Гаррос»
© чемпионат.сом

Это произошло на «Ролан Гаррос» — 2023. В полуфинале Каролина в упорном поединке одолела чемпионку Australian Open – 2023, вторую ракетку мира, белоруску Арину Соболенко (2) со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5. Стоит отметить, что в третьем сете Соболенко вела 5:2, но не сумела подать на матч при счёте 5:3. Мухова в итоге выиграла пять геймов подряд.

За дебютный титул Мухова сразится с победительницей противостояния Ига Свёнтек (Польша, 1) — Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 14).

Отметим, что до выступления на «Ролан Гаррос» — 2023 Мухова не показывала выдающихся результатов. Спортсменка часто пропускала турниры из-за череды травм. Единственный на данный момент титул в своей карьере 26-летняя Каролина завоевала в 2019 году на турнире в Сеуле (Южная Корея).

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