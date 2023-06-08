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Журналист газеты The i Дэй призвал оставить в покое российских теннисистов

Британский журналист газеты The i Майкл Дэй призвал общественность не обращаться с российскими и белорусскими теннисистами как с преступниками. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Британский журналист призвал не обращаться с российскими теннисистами как с преступниками
© Газета.Ru

8 июля на портале inews вышла статья журналиста с заголовком: «Теннисисты не виноваты в событиях на Украине, так что перестаньте обращаться с ними как с преступниками. Травля белоруски Арины Соболенко некоторыми журналистами бессмысленна и неприятна».

В этом материале Дэй осудил политические вопросы, с которыми Соболенко сталкивается на пресс-конференциях.

8 июня Арина Соболенко в матче 1/2 финала Открытого чемпионата Франции проиграла Каролине Муховой из Чехии. Встреча продолжалась 3 часа 13 минут и завершилась со счетом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 5:7.

Ранее сообщалось, что Соболенко после вылета с «Ролан Гаррос» отказалась говорить о политике.

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