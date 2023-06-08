Соболенко заявила, что получила визу для участия на Уимблдоне
Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко сообщила, что получила британскую визу для участия в Уимблдонском турнире. В конце марта Всеанглийский клуб лаун тенниса и крокета (AELTC), являющийся организатором Уимблдона, объявил о допуске россиян и белорусов на соревнования в нейтральном статусе и при соблюдении «определенных условий».
В мае Соболенко заявила, что пока не получила британскую визу.
— Теперь у меня есть виза, ура. Я могу праздновать. Я еду на Уимблдон, и это отличная новость. Я в предвкушении, мне действительно нравится там играть, нравится атмосфера турнира. Я пропустила турнир в прошлом году не могу дождаться возвращения туда, чтобы показать свой лучший теннис, — приводит слова Соболенко пресс служба «Ролан Гаррос».
Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля. Лучший результат Соболенко на турнире — полуфинал в 2021 году. В четверг Соболенко не вышла в финал «Ролан Гаррос», уступив в полуфинале чешке Каролине Муховой в трех сетах.