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Соболенко заявила, что получила визу для участия на Уимблдоне

Вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко сообщила, что получила британскую визу для участия в Уимблдонском турнире. В конце марта Всеанглийский клуб лаун тенниса и крокета (AELTC), являющийся организатором Уимблдона, объявил о допуске россиян и белорусов на соревнования в нейтральном статусе и при соблюдении «определенных условий».

Соболенко заявила, что получила визу для участия на Уимблдоне
© Матч ТВ

В мае Соболенко заявила, что пока не получила британскую визу.

— Теперь у меня есть виза, ура. Я могу праздновать. Я еду на Уимблдон, и это отличная новость. Я в предвкушении, мне действительно нравится там играть, нравится атмосфера турнира. Я пропустила турнир в прошлом году не могу дождаться возвращения туда, чтобы показать свой лучший теннис, — приводит слова Соболенко пресс служба «Ролан Гаррос».

Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля. Лучший результат Соболенко на турнире — полуфинал в 2021 году. В четверг Соболенко не вышла в финал «Ролан Гаррос», уступив в полуфинале чешке Каролине Муховой в трех сетах.

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