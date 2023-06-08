Соболенко заявила, что получила визу для участия на Уимблдоне

— Теперь у меня есть виза, ура. Я могу праздновать. Я еду на Уимблдон, и это отличная новость. Я в предвкушении, мне действительно нравится там играть, нравится атмосфера турнира. Я пропустила турнир в прошлом году не могу дождаться возвращения туда, чтобы показать свой лучший теннис, — приводит слова Соболенко пресс служба «Ролан Гаррос».