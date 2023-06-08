Первая ракетка мира Ига Свентек вышла в финал «Ролан Гаррос»

Польская теннисистка Ига Свентек, первая ракетка мира, снова вышла в финал «Ролан Гаррос». Об этом пишет РБК.

Отмечается, что турнир «Большого шлема» проходит на грунтовых кортах Парижа.

В полуфинале Свентек победила бразильянку Беатрис Аддад Майю, занимающую 1-ю позицию в рейтинге, со счетом 6:2, 7:6 (9:7).

В финале полька сыграет с чешкой Каролиной Муховой, которой удалось одержать победу над белорусской спортсменкой Ариной Соболенко.

Полька возглавляет мировой рейтинг в течение 62 недель подряд. В 2022 году она выиграла «Ролан Гаррос», в 2023 году победила на двух турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA).