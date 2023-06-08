Первая ракетка мира Ига Свентек вышла в финал «Ролан Гаррос»
Польская теннисистка Ига Свентек, первая ракетка мира, снова вышла в финал «Ролан Гаррос». Об этом пишет РБК.
Отмечается, что турнир «Большого шлема» проходит на грунтовых кортах Парижа.
В полуфинале Свентек победила бразильянку Беатрис Аддад Майю, занимающую 1-ю позицию в рейтинге, со счетом 6:2, 7:6 (9:7).
В финале полька сыграет с чешкой Каролиной Муховой, которой удалось одержать победу над белорусской спортсменкой Ариной Соболенко.
Полька возглавляет мировой рейтинг в течение 62 недель подряд. В 2022 году она выиграла «Ролан Гаррос», в 2023 году победила на двух турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA).
Ранее сообщалось, что Свентек пожаловалась руководству WTA на поведение Анастасии Потаповой. Негодование именитой спортсменки вызвало то, что россиянка вышла на корт в футболке московского «Спартака».