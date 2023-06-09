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Тренер украинской теннисистки Цуренко оскорбил Новака Джоковича

Никита Власов, тренер украинской теннисистки Леси Цуренко, высказался о бывшей первой ракетке мира сербе Новаке Джоковиче. Того периодически обвиняют в поддержке России. Сам Джокович регулярно делает политические заявления.

Тренер украинской теннисистки оскорбил Джоковича
© Betassist

По мнению Власова, Джокович является отличным спортсменом, чего не скажешь о его личных качествах.

«Джокович — шляпа. Да, я признаю, что он является крутым теннисистом, чемпионом, классным спортсменом. Но, на мой взгляд, как человек он — полное дерьмо.

У него уже было множество зашкваров. И это не связано с ситуацией в Украине», — сказал Власов на YouTube-канале «Переговорка».

Джокович ранее вышел в полуфинал «Ролан Гаррос». Там он встретится с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом. Серб в настоящее время занимает второе место в мировом рейтинге.

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