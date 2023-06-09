Тренер украинской теннисистки оскорбил Джоковича

«Джокович — шляпа. Да, я признаю, что он является крутым теннисистом, чемпионом, классным спортсменом. Но, на мой взгляд, как человек он — полное дерьмо.



У него уже было множество зашкваров. И это не связано с ситуацией в Украине», — сказал Власов на YouTube-канале «Переговорка».