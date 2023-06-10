Свёнтек — Мухова: во сколько финал «Ролан Гаррос», где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 10 июня, на Открытом чемпионате Франции — 2023 будет сыгран финальный матч одиночного разряда между первой ракеткой мира польской теннисисткой Игой Свёнтек и 43-й ракеткой мира чешкой Каролиной Муховой.

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Ига Свёнтек (Польша, 1) – Каролина Мухова (Чехия, 43) – примерное начало матча в 15:45 по московскому времени.

Свёнтек имеет шанс выиграть уже третий титул «Ролан Гаррос» в своей карьере.

В России на официальных источниках посмотреть этот матч не получится. Но «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию этой игры.