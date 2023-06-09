После вылета с «Ролан Гаррос» Хачанов сходил на концерт Бейонсе

После вылета с турнира Хачанов отправился в Барселону, где посетил выступление Бейонсе в рамках её мирового турне в поддержку седьмого студийного альбома артистки Renaissance, который был выпущен летом прошлого года. Теннисист выложил видео с концерта на своей странице в социальных сетях.