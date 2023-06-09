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Контавейт: наивно думать, что мы занимаемся только спортом и не связаны с политикой

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт, бывшая вторая ракетка мира, поделилась мнением о влиянии политики на спорт, а также прокомментировала позицию Арины Соболенко, второй ракетки мира из Беларуси, по этому вопросу.

Эстонская теннисистка Контавейт: наивно думать, что мы не связаны с политикой
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«Конечно, в раздевалке много разговоров на тему конфликта на Украине. Это абсолютно нормально для меня. Мы же имеем дело не с обычной политической суматохой. Конфликт порождает напряжённость между теннисистами, влияет на нас, на наши отношения. Я думаю, что наивно предполагать, что мы занимаемся только спортом и не имеем ничего общего с политикой. Не исключено, что Арина Соболенко правда думает о том, что спорт и политика существуют раздельно. Только это не имеет ничего общего с реальностью, с тем, как на практике выглядит жизнь. Очень сложно конкурировать в этих условиях. Конечно, сложнее всего украинским теннисисткам, но и другим спортсменкам тоже нелегко. Мы боимся за семьи, за себя, за будущее.

Нужно ли отстранить россиянок и белорусок? Как спортсменки, мы не имеем на это никакого влияния. Решение принадлежит WTA, ATP и властям отдельных турниров Большого шлема. Это ничего не изменит, соглашусь я с ней или нет. Но я могу сказать, что полностью понимаю, почему у украинцев такие ожидания», — приводит слова эстонки польское издание Sport.pl.

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